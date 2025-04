Lula aceita indicação de Alcolumbre, e presidente da Telebras assumirá Comunicações

O presidente Lula (PT) aceitou nesta quarta-feira (23) o nome do presidente da Telebras, Frederico de Siqueira Filho, como o novo ministro das Comunicações. A indicação ocorreu em reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e com o líder do partido na Câmara, Pedro Lucas Fernandes (MA).

após Pedro Lucas ter recusado o convite de Lula A expectativa é que a formalização do nome ocorra até esta quinta-feira (24). Essa escolha ocorreu, 12 dias após ele ter sido anunciado como ministro pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT).

O episódio com o partido gerou um constrangimento público ao governo federal, expondo dificuldades do Planalto na articulação política e a fragilidade de sua base de apoio.

Como a Folha de S.Paulo mostrou, Alcolumbre afirmou a Lula já na noite de terça (22) que indicaria um nome considerado de perfil técnico para o cargo, sem filiação partidária e de sua estreita relação de confiança.

Ao longo desta quarta, aliados de Alcolumbre diziam que a tendência era que o parlamentar indicasse um nome da Telebras, que é vinculada à pasta das Comunicações.

Siqueira Filho também é aliado do líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho (PB), e foi levado ao cargo na estatal por indicação de Alcolumbre, de acordo relatos de aliados do senador.

Na tarde desta quarta, Siqueira Filho se reuniu com o presidente da República no Palácio do Planalto. Também participaram do encontro Pedro Lucas e Alcolumbre.

O comando do Ministério das Comunicações estava vago desde o último dia 8, quando o então ministro Juscelino Filho (União Brasil-MA) deixou o posto após ser denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) sob acusação de corrupção passiva e outros crimes relacionados ao desvio de emendas.