Parlamentar gaúcho pedirá cassação do prefeito de Viamão

Após ser condenado por divulgar áudios íntimos, o prefeito de Viamão, Rafael Bortoletti (PSDB), corre o risco de ter sua chapa cassada. Bortoletti já foi denunciado na Câmara de Viamão pelo deputado estadual Capitão Martim (Republicanos), que deve protocolar o pedido de cassação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) nos próximos dias.

Na denúncia apresentada ao Legislativo de Viamão na última quinta-feira, o deputado afirmou que o envolvimento do prefeito no caso "demonstra claramente sua incompatibilidade com a dignidade e o decoro exigidos para o cargo de prefeito municipal". De acordo com a denúncia do Ministério Público (MP), o crime ocorreu durante uma reunião de Bortoletti com políticos em 2019, quando ele reproduziu publicamente áudios íntimos sem consentimento. As mensagem foram enviadas por sua ex-parceira no período em que mantiveram um relacionamento. Segundo o MP, o ato de Bortoletti teria sido uma vingança contra o ex-marido da vítima, com o qual ele possuía uma desavença política.

A sentença de 9 anos de prisão em regime fechado foi resultado do julgamento em primeira instância, por isso o prefeito segue no comando do município. Segundo a defesa de Bortoletti, há intenção de envio de recurso ao Tribunal de Justiça.