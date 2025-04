Câmara e Senado têm programação especial pelos 65 anos de Brasília

Para celebrar os 65 anos de Brasília e do Palácio do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em parceria com a Secretaria de Turismo do Governo do Distrito Federal, prepararam uma programação especial até o dia 24 de abril. As atividades destacam o papel da capital e da sede do Legislativo na história política, cultural e democrática do País.