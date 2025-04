Sob custódia, Roberto Jefferson pode ter alta após 2 anos

O Hospital Samaritano Botafogo informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o

ex-deputado Roberto Jefferson está em "condições de alta médica". Informações sobre o estado de saúde dele foram solicitadas por Moraes depois que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) autorizou que Jefferson cumprisse pena em prisão domiciliar. O ex-deputado permaneceu sob custódia porque tem uma prisão preventiva em vigor enquanto não se esgotam os recursos da defesa no STF.

Ele enfrenta dois processos diferentes e está internado no hospital desde julho de 2023. A internação ocorreu depois que ele teve traumatismo craniano por conta de uma queda.

No STF, Jefferson foi considerado culpado por incitar pessoas a praticar violência contra parlamentares da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigava atos da Presidência da República na pandemia de Covid-19 e a explodir o prédio do Tribunal Superior Eleitoral. Já no TRF-2, o processo diz respeito ao ataque contra agentes da PF que cumpriam um mandado de prisão. Jefferson reagiu com o lançamento de uma granada e disparos de fuzil, ferindo dois policiais.