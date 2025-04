Lula: Brasil não pode ser País eternamente vivendo de Bolsa Família

Em visita ao Complexo Industrial da Nissan do Brasil, em Resende (RJ), nesta terça-feira, (15), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou que é preciso elevar a renda das parcelas mais pobres da população."O Brasil não pode ser País eternamente vivendo de Bolsa Família", declarou.

Ele afirmou, também, que "tem gente que acha que salário mínimo é muito alto". Sobre o crescimento do Brasil, Lula ironizou comentários de críticos que atribuem surpresas na evolução do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro à "sorte": "Quisera Deus que o Brasil só tivesse presidente com sorte; quem sabe, estaríamos no G-7".