Vereadora recebe ameaça de morte em seu gabinete

A vereadora Natasha Ferreira (PT) foi ameaçada de morte na última segunda-feira 914). Em ligações a seu gabinete na Câmara de Vereadores, um sujeito, sem se identificar, proferiu agressões transfóbicas e intimidou Natasha. Na manhã desta terça-feira (15), a parlamentar registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Combate à Intolerância da Capital.

Segundo ela, ataques preconceituosos são frequentes desde a sua posse na Câmara, especialmente nas redes sociais. "As pessoas se sentem cada vez mais à vontade de atacar", analisou ela. Mesmo que comuns, a parlamentar avalia que as agressões estão escalando e se tornando evidentes para além dos meios digitais. Junto com o áudio da ligação recebida, Natasha anexou na denúncia as mensagens de ódio que recebe na internet.

A parlamentar também destaca a ausência de um esquema de segurança para a proteção dos vereadores e de seus assessores. Ela relata que a Câmara possui um fluxo intenso de pessoas, muitas que entram sem identificação. O gabinete da vereadora tem estudado entrar em programas de proteção desenvolvidos por defensorias públicas, para assim garantir a segurança da equipe.