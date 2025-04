PP indica prefeita de Nonoai para a presidência da Famurs na gestão 2025/2026

Partido que mais elegeu prefeitos no Rio Grande do Sul nas eleições do ano passado, coube ao PP indicar um gestor municipal para a presidência da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) no biênio 2025/2026. A escolhida em pleito interno da sigla. realizado na última sexta-feira (11). foi a prefeita de Nonoai, Adriane Perin de Oliveira, que se consolida como a primeira mulher a assumir o cargo à frente da entidade e irá suceder o ex-prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda (PRD).

Adriane recebeu 60% dos votos e venceu as eleições disputada com os correligionários Marcos Corso, prefeito de Três de Maio, Schamberlaen Silvestre, prefeito de Cambará do Sul, e Volmir Rodrigues, prefeito de Sapucaia do Sul. Os votantes do pleito eram prefeitos e vices do PP em municípios gaúchos.

O vice-presidente da Famurs durante a gestão de Adriane será o prefeito de Saldanha Marinho, Volmar Telles, também do PP. As eleições que irão concretizar os indicados como titulares dos cargos está marcada para 22 de abril, e ainda não foi definida data para a posse.

Na data em que se concretizou a escolha da prefeita de Nonoai para presidir a Famurs, ela agradeceu os votos e destacou a defesa da pauta municipalista. Quero honrar cada voto e cada compromisso assumido, exatamente como cada um deseja fazer em sua cidade. Os desafios do municipalismo são grandes, mas vamos trabalhar com foco em resultados concretos para as nossas gestões. Esta é a nossa missão: melhorar a vida das pessoas e fortalecer as administrações locais”, declarou Adriane.



O direito de indicação do PP da presidente da Famurs para este primeiro ano após as eleições municipais se dá justamente por ter sido a sigla que mais elegeu prefeitos no Estado em 2024, com 164 eleitos para executivos municipais.



Os próximos partidos a indicarem presidentes da entidade são, portanto, os outros três que mais elegeram quadros nas prefeituras gaúchas; são eles: MDB, PDT e PL.