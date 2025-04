Vereadora Nicole Weber foi "mal interpretada", diz Covatti Filho

"A Nicole (Weber) foi mal interpretada obviamente porque ela é a única mulher na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul. Quando ela falou do 'presente', estava se referindo à comunidade até por ela ser representante da região." A declaração é do deputado federal gaúcho Covatti Filho (PP) ao avaliar que as pessoas distorceram o verdadeiro propósito da emenda de R$ 1,3 milhão destinada ao hospital Santa Cruz.

A presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul, Nicole Weber (Podemos), anunciou em uma rede social que recebeu a emenda de R$ 1,3 milhão de "presente" do seu noivo, o deputado federal Covatti Filho, com quem se casa no próximo mês. O deputado federal do PP gaúcho disse que reafirma que de nenhuma maneira foi um "presente" para a sua noiva.

"Foi um presente para a comunidade de Santa Cruz do Sul. É R$ 1,3 milhão que vão fazer um bem gigante para Santa Cruz do Sul e para 26 municípios. Essa repercussão teve uma incompreensão da fala da Nicole totalmente descabida", comenta o parlamentar.

Os recursos serão destinados ao Hospital Santa Cruz para reformar a parte elétrica de uma ala da instituição de saúde, que tem 47 leitos destinados a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A vereadora, que preside a Câmara de Vereadores do município de mais de 133 mil habitantes, divulgou nas redes sociais, que viajou a Brasília com o objetivo de conseguir os recursos financeiros.

Nicole Weber divulgou nas redes sociais que viajou a Brasília com o objetivo de conseguir recursos financeiros para reformar a parte elétrica de uma ala do Hospital Santa Cruz, que tem 47 leitos destinados a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). "Mal eu sabia que isso podia ter sido resolvido ainda dentro de casa. O deputado Covatti Filho, meu noivo, me deu de presente R$ 1,3 milhão para eu repassar ao Hospital Santa Cruz", disse a vereadora. No vídeo, ela afirma que "com toda certeza, que esse é um dos maiores presentes que eu posso dar para minha comunidade".

Na sexta-feira (11), Covatti Filho esteve no Hospital Santa Cruz para confirmar o envio da emenda. "Os pacientes do SUS merecem um tratamento e estadia tão dignos quanto os particulares e planos de saúde… e agora eles terão", disse o deputado federal. Conforme o parlamentar, sem dúvida, é um dos maiores feitos do seu mandado. "Enche meu coração de alegria em saber que milhares de pessoas cuidarão de sua saúde neste espaço mais digno para sua recuperação", explica. Covatti Filho destaca que os recursos estão garantidos e a rede elétrica da unidade será trocada e toda a ala será climatizada.

Em nota, nesta segunda-feira (14), a direção do Hospital Santa Cruz, através do Setor de Captação, disse que a administração da instituição de saúde vai trabalhar para que toda a obra fique dentro do valor da emenda, que é de R$ 1,3 milhão. Os recursos financeiros serão utilizados na reforma no telhado, parte elétrica, estrutural e de climatização. Segundo a direção do hospital, a instalação elétrica atual não comportaria os novos equipamentos de ar-condicionado. As obras na ala que atende pelo SUS deverão começar no segundo semestre deste ano.

Com 117 anos, o Hospital Santa Cruz possui 245 leitos, um corpo clínico composto por 295 médicos e uma equipe de mais de mil funcionários. A instituição de saúde é o principal centro de saúde do Vale do Rio Pardo, habilitado como Centro de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular e unidade de assistência de alta complexidade em traumatologia e ortopedia e em terapia nutricional enteral e parenteral. O hospital realiza atendimentos a pacientes internados e ambulatoriais e oferece serviços de diagnóstico e tratamento com procedimentos diferenciados, com suas referências abrangendo 26 municípios que contemplam uma população aproximada de 600 mil habitantes.