Bolsonaro sente dores, é atendido em hospital no RN e transferido de helicóptero

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sentiu fortes dores abdominais nesta sexta-feira (11), foi atendido às pressas durante a manhã em um hospital municipal no Rio Grande do Norte e acabou transferido de helicóptero para uma unidade particular em Natal.

Por meio de nota, a governadora Fátima Bezerra (PT) disse que determinou "total empenho e providências das equipes de Saúde e da Segurança Pública do RN em assistência ao ex-presidente Jair Bolsonaro".

Bolsonaro está no Rio Grande do Norte em sua primeira agenda do Rota 22, uma iniciativa do seu partido para rodar o país com o ex-presidente, que está inelegível até 2030 e tem se mobilizado para a aprovação de um projeto de anistia aos envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Depois de ser atendido no Hospital Regional de Santa Cruz, Bolsonaro deixou a cidade conduzido por uma ambulância do Samu até um campo de futebol do município, de onde a aeronave da Secretaria de Segurança Pública partiu rumo à capital do estado. Após desembarcar no hospital estadual Walfredo Gurgel, Bolsonaro foi levado em uma ambulância para o Hospital Rio Grande, que é particular, em Natal.

Anteriormente, Bolsonaro chegou a Natal na madrugada desta sexta, onde foi recepcionado por apoiadores. Deveria estar às 11h em Acari, depois ele seguiria para Oiticica, às 13h, e finalizaria num ato em Pau dos Ferros, às 18h. O primeiro ato do ex-presidente foi em Bom Jesus com apoiadores. Um vídeo foi divulgado por sua assessoria, por volta das 8h30.

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado, que acompanha Bolsonaro no Rio Grande do Norte, disse que ele ficou estabilizado e sentiu dores durante a noite no hotel onde estava hospedado em Natal.

"Ele passou a noite toda sem dormir. Às 5h, ele [Bolsonaro] me chamou no quarto. Peguei o telefone e liguei para doutor [Antônio] Macedo [médico que cuida do ex-presidente]. Ele pediu para eu auscultar se ele estava com gases, [verificar] o peristaltismo dele", afirmou Gilson.

"Passei para doutor Macedo [as informações], porque ele me perguntou, e [o médico] pediu para aplicar o medicamento nele. Ele [Bolsonaro] foi medicado, está estabilizado, voltando para Natal e vai ser atendido pelos médicos sob a supervisão de doutor Macedo", completou.

Um aliado disse que Bolsonaro suava frio e gritava de dor quando foi resgatado.

O ex-presidente já fez cinco cirurgias desde que recebeu a facada no abdômen, em 2018. A última ocorreu em 2023, quando ele foi operado para corrigir hérnia de hiato e desvio de septo no hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo.