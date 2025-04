Governo não apresenta proposta e municipários de Porto Alegre seguem em greve

Em assembleia-geral nesta quarta-feira (2), o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) decidiu estender a greve da categoria até segunda ordem. A prefeitura se reunirá com membros do sindicato na próxima terça-feira (8), às 11h. No encontro, o Executivo deve apresentar uma proposta de reposição salarial aos servidores públicos da Capital, reivindicação que move a paralisação.

A permanência da greve foi decidida após os municipários não receberem novas propostas de reajuste da prefeitura. Os secretários André Coronel, chefe da Secretaria-Geral de Governo, e Cassiá Carpes, que comanda a pasta de Administração e Patrimônio, receberam os sindicalistas nesta terça-feira (1), mas as partes não alcançaram um acordo. A intenção do poder público era conversar com os municipários antes da assembleia-geral desta quarta-feira, mas a reunião não ocorreu.

Os sindicalistas afirmam que o subsídio dos funcionários públicos possui 33,4% de defasagem inflacionária, índice que cresce desde 2016. O Executivo questiona o dado, afirmando que esse valor não diz respeito à atual gestão. A prefeitura também afirma que estuda um reajuste que considere o déficit orçamentário da Capital. "Estamos projetando os gastos do futuro", pontuou o secretário Coronel.