Secretários se reúnem com municipários de Porto Alegre para negociação salarial

Os secretários municipais André Coronel, chefe da Secretaria de Gestão de Governo, e Cassiá Carpes (PP), que comanda a Secretaria de Administração e Patrimônio, receberam, na manhã desta terça-feira, representantes do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) para negociar a reposição salarial de servidores públicos da Capital. A prefeitura e os sindicalistas ainda não conseguiram atingir um acordo na questão.

O Simpa, que convocou greve até essa quarta-feira, afirma que a negociação salarial deve repor a defasagem inflacionária de 33,4%, que o subsídio apresenta desde 2016, quando o chefe municipal era Nelson Marchezan Júnior (PSDB). A organização já havia realizado uma paralisação no último dia 20, porém não conseguiram avançar na negociação com o poder público. "Nós não temos do governo nenhuma resposta acerca da nossa pauta de reivindicações, que vai desde a reposição da inflação até as questões referentes às condições de trabalho", explicou Cindi Sandri, diretora do Simpa. De acordo com ela, a justificativa da prefeitura de que não há recursos financeiros para o ajuste não é válida. "É preciso de saldo nas contas para os financiamentos que estão sendo recebidos, é mais uma prova de que esse déficit que eles apresentam não condiz com a realidade", pontuou.

Na manhã desta terça-feira, os municipários se reuniram em frente à Secretaria de Administração e Patrimônio e caminharam em direção ao Centro Administrativo Municipal, onde permaneceram até às 16h, quando partiram para visitas a escolas e a centros de saúde buscando mais adesão dos municipários. "A nossa defesa é pela cidade, a nossa defesa é pelo serviço público sendo realizado com qualidade por servidores públicos", ressaltou Sandri.

Em nota, a prefeitura afirmou que está buscando soluções para as demandas apresentadas "dentro da realidade de um município impactado por muitas dificuldades orçamentárias, decorrentes da enchente de maio de 2024". O Executivo também questionou o índice de 33,4% apresentado pelo Simpa, afirmando que este valor não corresponde ao período da atual gestão. "Entre 2022 e 2023, o Executivo concedeu um reajuste salarial de 15,85% e aumentou em 35% o vale alimentação. Em 2021, durante a pandemia, a concessão de reajustes foi impossibilitada pela Lei Federal 173/2020. Em 2024, a prefeitura repôs em 4,62% o vale alimentação", diz o comunicado.