Servidores de Porto Alegre promovem greve nesta semana

O Sindicato dos Municipáriosde Porto Alegre (Simpa) está convocando uma greve nesta terça (1º) e quarta-feira (2). Os servidores cobram do governo do prefeito Sebastião Melo (MDB) reposição salarial para compensar a defasagem inflacionária nos subsídios dos funcionários públicos da Capital. Esta é a segunda paralisação do Simpa no ano - a última ocorreu em 20 de março.



O Simpa aponta para uma defasagem de 33,4% desde 2016, quando o prefeito da Capital ainda era Nelson Marchezan Júnior (PSDB). Neste ano, que marca o início da segunda gestão de Melo, a prefeitura e o sindicato realizaram diversas reuniões, que, conforme os servidores, não foram suficientes para evitar as paralisações.



Em nota enviada à reportagem na última quarta-feira (26), o executivo de Porto Alegre afirmou ter “disposição para dar continuidade às negociações com o Simpa”. A prefeitura também contestou o índice de 33,4% apresentado pelo sindicato, pois esta defasagem não diz respeito apenas às gestões de Sebastião Melo.

A greve tem início às 7h desta terça-feira com um ato na Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap) e, após, irão se dirigir ao Centro Administrativo Municipal. Já na quarta-feira, as mobilizações iniciam às 8h com visita dos sindicalistas a locais de trabalho de municipários. Às 15h30 de quarta está marcada Assembleia Geral do Simpa, que pode, inclusive, decidir pela continuidade da paralisação por mais dias.