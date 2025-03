Câmara aprova contratação de profissionais para o combate à dengue

A prefeitura de Porto Alegre está autorizada a contratar emergencialmente profissionais para o combate à dengue na Capital. O projeto foi enviado ao Legislativo e aprovado pelos vereadores na sessão da última quarta-feira (26). A legislação prevê a contratação de 22 profissionais, dentre eles médicos veterinários, enfermeiros, biólogos e agentes de combate às endemias.

LEIA TAMBÉM: Entidades municipalistas divergem sobre eleições do Comitê Gestor do IBS



A proposta estabelece que o contrato vigorará por 4 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 60 dias. A prefeitura convocará os melhores colocados no último concurso público ainda válido. Caso haja ausência destes, o Executivo conduzirá um processo seletivo simplificado.



Segundo o poder municipal, as contratações se devem a dados recentes da evolução da doença, “que indicam que possivelmente teremos uma antecipação do período de maior volume de casos na cidade”. A Capital já tem mais de mil casos confirmados da doença em 2025, com registro de um óbito.

Na tribuna, o vereador Aldacir Oliboni (PT) afirmou que, ainda que o justo seria chamar os selecionados por concursos públicos para vagas não temporárias, o projeto é estratégico e necessário. O texto foi aprovado em consenso no plenário.