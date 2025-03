Inscrições de estados e municípios no PAC Seleções vão até a segunda-feira (31)

Os estados e municípios brasileiros têm até a próxima segunda-feira (31) para se inscreverem na segunda etapa do Novo PAC Seleções, que destinará recursos para projetos em áreas com a educação e a saúde. O programa do governo federal prevê investimento total de R$ 49,2 bilhões em diversas modalidades. As inscrições podem ser feitas na plataforma Transferegov. Na área da educação, o Ministério da Educação (MEC), por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), deve investir R$ 2,3 bilhões para financiar a construção de 500 novas creches e pré-escolas, além da aquisição de mil novos ônibus escolares pelo Programa Caminho da Escola. Todos os municípios podem participar da seleção para ambas as iniciativas.