Projeto prevê gratificação de gestores pedagógicos em escolas municipais

Foi enviado à Câmara dos Vereadores um projeto que prevê a gratificação de gestores pedagógicos em escolas municipais. A proposta foi feita pela prefeitura e visa atender demandas antigas da categoria, que desejava diferenciação dos servidores com cargos de supervisão e os demais professores, como já é feito em outros municípios do estado.



A matéria prevê que o bônus recebido pelos profissionais será proporcional a sua carga horária de trabalho. A gratificação vai de R$ 620, para quem cumpre 20 horas semanais, até R$ 1.240, valor que será recebido pelos servidores que trabalham por 40 horas ou mais. O projeto estabelece, no entanto, a obrigatoriedade de especialização formal em supervisão escolar, orientação educacional ou gestão escolar para a ocupação dos cargos gratificados. Se sancionada a lei, todos que cumprirem o requisito passarão a receber o bônus imediatamente. Aos que ainda não possuem a formação, o texto prevê uma tolerância de dois anos para a conclusão de curso nessas áreas.

LEIA TAMBÉM: Projeto para alterar o uso de emendas tramita na Câmara