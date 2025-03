Secretário ressalta importância da comunicação nas estratégias de reconstrução do RS

Após o baque das enchentes de maio passado no Rio Grande do Sul, o secretário de Comunicação do governo Estadual (Secom), Caio Tomazeli, acredita que as ações efetivas implementadas por Eduardo Leite são o caminho para a retomada. Ele também comentou o papel de seu setor neste processo.

“Não falo só da reconstrução de pontes, de estradas, mas da autoestima do gaúcho. Para isso, a estratégia da Secom é estar alinhada com o governo para melhorar a vida das pessoas, os negócios, os lugares”, afirmou o titular da pasta, em visita ao diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, nesta quinta-feira (20).

Além disso, Tomazeli aponta para a importância de se estar atento e preparado para combater os desafios que ainda estão por vir: “A natureza já nos mostrou que precisamos seguir atentos, vamos seguir com problemas das estiagens, dos excessos de chuva e das variações bruscas do clima. A nossa resiliência vai ser testada ao extremo”.

Para isso, citou como exemplo o Programa de Reconstrução, Adaptação e Resiliência Climática do Rio Grande do Sul, que propõe medidas para atenuar os impactos causados pelas tragédia climática de 2024.

O secretário estava acompanhando de Natasha Gastal, diretora de publicidade institucional do governo, e do secretário adjunto de Comunição, Maicon Bock.