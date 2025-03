Servidores públicos de Porto Alegre promovem greve na quinta-feira (20)

Na quinta-feira (20), o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) promove greve, com início às 9h no Centro Histórico da Capital. Entre as pautas do protesto, mas a principal reinvindicação é de reposição salarial para os servidores que, conforme o Simpa, têm defasagem inflacionária de 33,4% acumulada desde 2016.



Outros temas da greve são por condições dignas de trabalho, pela promoção de concursos e nomeação dos aprovados, por investimentos nas políticas públicas e pelo fim das terceirizações e privatizações no município. A decisão de paralisação ocorreu em assembleia do sindicato, realizada na última quinta-feira (13).

De acordo com o diretor-geral do Simpa, João Ezequiel Mendonça, há entre os municipários “uma indignação muito grande” com a gestão do prefeito Sebastião Melo (MDB). “Nós queremos diálogo, mas eles têm que apresentar uma proposta concreta. Não é possível que nós vamos ficar de novo sem reposição”, contestou.



Em nota enviada à reportagem pelo executivo municipal, o governo afirmou que “mantém-se aberto ao diálogo e à negociação de forma responsável e transparente”. Também contestou a defasagem de 33,4% apontada pelo sindicato, que não corresponde apenas à atual gestão. As perdas salariais por conta da inflação se estendem desde o governo anterior em Porto Alegre, de Nelson Marchezan Júnior (2017-2020, PSDB).



Os últimos reajustes concedidos pela prefeitura da Capital aos muncipários foram em 2023, de 5,71% divididos em duas parcelas, e em 2022, de 9,74% repartidos em três parcelas. As compensações foram relativas aos resultados de inflação registrados nos anos anteriores aos aumentos, ou seja, não representaram aumento real nos subsídios.



Após o anúncio de greve pelo Simpa, a prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap), convocou uma reunião com o sindicato para esta terça-feira (18). O encontro de representantes do Executivo com líderes sindicais será para retomar mesa de negociação e diálogo sobre reivindicações da categoria, conforme afirmou o governo. De acordo com integrantes do Simpa, no entanto, não há a possibilidade de cancelamento da greve na quinta-feira (20).

A agenda da paralisação inicia às 9h no Centro Histórico da Capital. Depois, pelas 15h, a concentração será em frente ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), com caminhada até o Centro de Eventos Barros Cassal, onde o Simpa irá promover nova assembleia a partir das 16h30.