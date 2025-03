Bolsonaro convoca manifestação no domingo pela anistia dos presos do 8 de janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou aliados e apoiadores para uma manifestação no domingo (16), em Copacabana, no Rio de Janeiro, em defesa da anistia dos presos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Os protestos foram convocados apenas para a capital fluminense, a fim de evitar a descentralização de apoiadores em outras cidades brasileiras e concentrar o maior número de pessoas no Rio de Janeiro. Bolsonaro irá comparecer ao ato, assim como diversos políticos aliados. Apesar da centralização do PL na manifestação no RJ, há protestos sendo convocados por outros partidos em cidades. É o caso de Porto Alegre, onde o partido Novo anunciou ato no domingo (16), no Parcão, a partir das 14h. Enquanto a principal pauta dos bolsonaristas é a anistia dos presos de 8 de janeiro, a manifestação do partido Novo foca em protestar contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os atuais preços dos alimentos, combustíveis e remédios.