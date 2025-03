Gleisi minimiza fala de Lula e diz que gestos valem mais

A nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de críticas após o presidente ter dito que nomeou "uma mulher bonita" na articulação política para melhorar a relação com o Congresso Nacional.

Questionada por jornalistas sobre o teor machista do comentário do presidente, Gleisi respondeu que os atos dizem mais que palavras e listou indicações de mulheres a cargos de comando feitas por Lula ao longo de seus mandatos.

"Foi o presidente que incentivou uma mulher a ser presidente da República, o presidente que incentivou uma mulher a ser presidenta de seu partido, o que nomeou presidentas da Caixa, do Banco do Brasil, STM (Superior Tribunal Militar), que mais nomeou ministras, esse histórico do presidente diz tudo", disse a jornalistas.

Em postagem mais cedo, ela deu declaração na mesma linha, afirmando que "gestos são mais importantes que palavras". "Não teve e não tem outro líder como o presidente Lula que mais empoderou as mulheres", escreveu.

A fala de Lula sobre Gleisi foi feita em cerimônia na quarta-feira. O presidente direcionou parte de seu discurso no evento aos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ao dizer que gostaria de travar uma boa relação com as casas.