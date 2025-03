Servidores de Porto Alegre definem nesta quinta (13) se promovem greve

O Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) decide nesta quinta-feira (13), em assembleia às 19h, se irá realizar greve no dia 20 de março. Entre as motivações da categoria, se destaca a defasagem inflacionária de 33,4% acumulada desde 2016 nos salários dos servidores. Os últimos reajustes concedidos pela prefeitura da Capital foram em 2023, de 5,71% divididos em duas parcelas, e em 2022, de 9,74% repartidos em três parcelas. As compensações foram relativas aos resultados de inflação registrados nos anos anteriores aos aumentos, ou seja, não representaram aumento real nos subsídios. Conforme o diretor-geral do Simpa, João Ezequiel Mendonça, existe entre os municipários “uma indignação muito grande” com o governo Sebastião Melo (MDB). “Tem uma proposta de um indicativo de greve no dia 20. Nós queremos diálogo, mas eles têm que apresentar uma proposta concreta. Não é possível que nós vamos ficar de novo sem reposição”, disse o dirigente. Na terça-feira (11), a prefeitura de Porto Alegre realizou uma reunião com representantes do sindicato. Conforme o diretor-geral do Simpa, porém, os resultados do encontro não atenderam aos anseios da categoria, especialmente porque Executivo não indicou que concederia reajuste salarial. “Nós dissemos na mesa: olha, se vocês não querem o conflito, nos apresentem uma proposta concreta, mas prevendo a reposição. E eles indicaram na mesa que não viria”, afirmou Mendonça. O dirigente critica tanto Melo quanto seu antecessor, o ex-prefeito Nelson Marchezan Júnior (2017-2020, PSDB), que não promoveu reposição salarial aos servidores em nenhum dos quatro anos de sua gestão. Na reunião, o governo municipal articulou junto ao sindicato o pagamento das progressões funcionais - ascensão de servidores dentro da mesma classe – referentes ao período 2014-2016 e da parcela autônoma, que é o complemento financeiro a ser agregado ao salário de servidores da ativa com a diferença entre o valor do básico e o piso nacional de salários aos padrões abaixo do salário mínimo.