PP tem quatro prefeitos na disputa pelo comando da Famurs

Partido que mais elegeu prefeitos no Rio Grande do Sul nas eleições municipais de 2024, o PP elegerá no dia 11 de abril o nome que irá presidir a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) na gestão 2025-2026. A sigla definiu que esta terça-feira (11) é o prazo limite para que os gestores municipais manifestem interesse em comandar a Famurs.



Até o momento, quatro prefeitos manifestaram interesse em presidir a entidade; são eles: Volmir Rodrigues, de Sapucaia do Sul, Adriane Perin de Oliveira, de Nonoai, Schamberlaen Silvestre, de Cambará do Sul, e Marcos Corso, de Três de Maio. O escolhido irá substituir Marcelo Arruda (PRD), que comandou a Famurs ao longo da gestão 2024-2025.



O PP elegeu 164 prefeitos e 136 vices no Estado no ano passado, mas Jaury Gonzales da Cunha, eleito para comandar Arroio dos Ratos, faleceu ainda em 2024. Assim, estão aptos para votar 299 representantes da sigla na eleição interna do partido.



A eleição do presidente da Famurs deve ocorrer em 21 de abril, e a data da posse ainda não foi definida. Para as próximas gestões, indicarão presidentes os outros três partidos com maior número de prefeitos eleitos em 2024 - MDB, com 125, PDT, com 50, e PL, com 35.