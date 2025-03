Primeira sessão da CPI da Pousada Garoa vai ocorrer na segunda-feira (10)

Nesta segunda-feira (10) ocorre a primeira sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pousada Garoa, instalada na Câmara Municipal de Porto Alegre no dia 26 de fevereiro deste ano. O presidente será o vereador Pedro Ruas (PSOL), e a CPI buscará investigar se houve negligência do poder público no âmbito do incendio ocorrido na pousada em abril de 2024, que vitimou 11 pessoas. Para a primeira sessão, os doze parlamentares que compõem a comissão irão eleger o vice-presidente, o relator e devem ainda aprovar o plano de trabalho. A partir do plano é que vão ser definidas as oitivas e as demais ações da CPI.