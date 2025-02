Reajuste do magistério será pago no próximo dia 5

Aprovado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul no dia 18 de fevereiro reajsute de 6,27% para o piso do magistério estadual será pago na próxima quarta-feira (5). Os pagamentos são retroativos a 1º de janeiro para mais de 130 mil professores, conforme o governo gaúcho. , o. Os pagamentos são retroativos a 1º de janeiro para mais de 130 mil professores, conforme o governo gaúcho.

Segundo o Tesouro do Estado, tão logo finalizada a folha de fevereiro - que será paga na próxima sexta-feira (28) -, as equipes deram início à folha suplementar do piso, no valor bruto de R$ 67,6 milhões. Ao todo, o reajuste aprovado no Parlamento e posteriormente sancionado pelo governador Eduardo Leite (PSDB) tem impacto financeiro estimado em R$ 437 milhões ao ano.

Com o reajuste, todos os professores da Rede Estadual receberão, no mínimo, o novo piso nacional, de R$ 4.867,79 para 40 horas semanais de trabalho, sendo esse o subsídio de entrada do magistério.

O índice de 6,27% é o mesmo reajustado a nível nacional, no final do mês de janeiro deste ano. Por questões de cumprimento de lei do piso do magistério, o Rio Grande do Sul precisou conceder o aumento também para a rede estadual.