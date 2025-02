Câmara de Porto Alegre instala CPI da Pousada Garoa

A Câmara Municipal de Porto Alegre instalou na manhã desta quarta-feira (26) a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os fatos envolvendo o incêndio da Pousada Garoa, em abril de 2024, e que causou 11 mortes. O presidente da CPI será o vereador Pedro Ruas (PSOL), e as reuniões do colegiado irão ocorrer às segundas-feiras, pela manhã, no Plenário Otávio Rocha do parlamento municipal. Na próxima sessão, marcada para o dia 10 de março, serão definidos o vice-presidente e o relator do colegiado.