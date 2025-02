CPI da Pousada Garoa será instaurada nesta quarta-feira (26)

Nesta quarta-feira (26), a CPI da Pousada Garoa será instaurada na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Presidida pelo vereador Pedro Ruas (PSOL), a comissão irá investigar uma possível negligência do poder público na fiscalização das estruturas do prédio, que incendiou em abril de 2024, matando onze pessoas.



O comitê será composto por doze parlamentares, respeitando a composição partidária da casa. Representando o bloco PT-PSOL-PCdoB, além de Pedro Ruas, foram indicados os vereadores Alexandre Bublitz (PT), Giovani Culau e Coletivo (PCdoB) e Erick Dênil (PCdoB). Pela base e por partidos independentes, foram designados os vereadores Coronel Ustra (PL), Gilvani, o Gringo (Republicanos), Hamilton Sossmeier (Podemos), Marcos Felipi (Cidadania), Mauro Pinheiro (PP), Moisés Barboza (PSDB), Rafael Fleck (MDB) e Ramiro Rosário (Novo).

Para Ruas, a finalidade da CPI, para além de encontrar culpados, é “buscar soluções para o grave problema vivido por tantas pessoas que em situação de rua em nossa Capital, grupo esse que vem aumentando de forma alarmante, sem qualquer projeto oficial com vistas a apoiar com abrigo e moradia digna essa camada social tão carente de tudo”. Sobre o pedido de reabertura do inquérito da Pousada Garoa, feito pela defesa de um dos indiciados, o vereador afirmou que a decisão favorável ou contrária não afeta o andamento da comissão, visto que o conjunto parlamentar busca investigar as condições que originaram ou facilitaram o fogo, independentemente do seu possível caráter criminoso. Em relação à composição da comissão, Ruas diz que “essa não é uma casa de consenso, é uma casa de senso”, ainda que afirme que fatos não podem ser negados.