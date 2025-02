Provada denúncia da PGR, Bolsonaro só tem uma saída, que é ser preso, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (20), que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao pedir a anistia pelos atos golpistas de 8 de janeiro, "está provando que ele é culpado, que cometeu crime".

STF prevê julgar Bolsonaro ainda neste ano

. Ele devia estar falando que vai provar sua inocência. Não, ele está pedindo anistia. Ele está dizendo: Gente, sou culpado, tentei bolar um plano para matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes, não deu certo porque tive uma diarreia no dia, fiquei com medo, tive de viajar para os EUA, então me perdoem antes de ser condenado", disse, em entrevista à Rádio Tupi FM do Rio de Janeiro."O que vi na denúncia publicada ontem (quarta, 19) é muito grave. O Partido Comunista Brasileiro foi perseguido durante quase 50 anos sem ter feito 10% do que a equipe do ex-presidente tentou fazer nesse País. Se for provada a denúncia feita pelo procurador-geral da tentativa de golpe, da participação do ex-presidente, é uma coisa extremamente grave. Se for provado, ele só tem uma saída: ser preso", afirmou."Eles terão o direito de se defender e de dizer que é mentira, mas se for provado, não tem outra solução senão ser condenado", disse."Bolsonaro age como se fosse o dono. Se não puder fazer algo, vai ser a mulher, o filho. Como se fosse uma monarquia, uma coisa hierárquica. Ele não só quer para ele, ele é quer uma questão hereditária, uma questão da família esse País", criticou., e não uma anistia pelos crimes imputados pela PGR na denúncia apresentada nesta semana.Questionado sobre a discussão sobre a possibilidade de aprovação de uma anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, Lula disse que "essas pessoas estão se autocondenando ao pedir anistia antes de serem julgados".. Eles nem foram julgados e estão pedindo anistia. Só pelo fato de pedirem anistia antes de serem julgados, merecem ser condenados", afirmou.