Após denúncia da PGR, Bolsonaro se reúne com aliados para traçar estratégia de defesa

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou na manhã desta quarta-feira (19) de uma reunião em Brasília com parlamentares da oposição para traçar estratégias de ação após a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) que acusou 34 pessoas por arquitetar uma trama golpista.O encontro foi organizado na casa do líder da oposição na Câmara, deputado federal Zucco (PL-RS), em Brasília.A estratégia dos aliados de Bolsonaro neste primeiro momento é de contestar a denúncia sob alegações de que as provas reunidas pela Polícia Federal (PF) contra o ex-presidente são frágeis.Os parlamentares também apostam em uma retórica de que a denúncia inflama o País. O ex-ministro Gilson Machado citou, por exemplo, as declarações do ministro da Defesa, José Múcio, de que Bolsonaro teria colaborado com a transição de governo em 2022.