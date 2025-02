Comissão de Ética é instalada na Assembleia Legislativa do RS

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Pepe Vargas (PT), declarou instalada nesta quarta-feira (19) a Comissão de Ética Parlamentar para o biênio 2025/2026. O deputado estadual Guilherme Pasin (PP) presidirá o colegiado, tendo como vice o deputado Carlos Búrigo (MDB) e o corregedor será Valdeci Oliveira (PT). Além destes, são titulares da comissão as deputadas Delegada Nadine (PSDB) e Luciana Genro (PSol), e os deputados Jeferson Fernandes (PT), Frederico Antunes (PP), Aloísio Classmann (União), Cláudio Tatsch (PL), Eduardo Loureiro (PDT), Zé Nunes (PT) e Gustavo Victorino (Republicanos). Pasin, em sua fala como presidente, agradeceu aos seus pares pela condução ao comando da comissão e referenciou o cumprimento do Código de Ética do Parlamento.