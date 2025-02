Moraes levanta sigilo de delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou nesta quarta-feira (19) o sigilo da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O documento ainda não havia sido liberado no sistema da Corte até às 11h05. O sigilo do acordo de delação premiada foi firmado em 2024 pela Polícia Federal (PF).

