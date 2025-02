Pesquisa Ipec aponta que 62% acham que Lula não deveria se candidatar à reeleição

Nova pesquisa Ipec (ex-Ibope), divulgada neste sábado, 15, revela que 62% dos brasileiros acreditam que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não deveria se candidatar à reeleição no ano que vem. Em setembro do ano passado, esse porcentual era um pouco menor: 58%.De acordo com o Ipec, 35% acreditam que ele deve, sim, buscar a reeleição, ante 39% no mês de setembro.O levantamento constatou que há rejeição ao projeto de reeleição do petista até mesmo entre os seus apoiadores: cerca de três em cada dez eleitores que votaram em Lula no segundo turno do pleito de 2022 acham que ele não deveria tentar um quarto mandato.Entre os que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno, o índice salta para 95%, quase um consenso. Já entre os que anularam ou votaram em branco, chega a 68%.O Ipec foi a campo entre 6 e 10 de fevereiro e entrevistou 2 mil pessoas em 131 municípios diferentes. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança utilizado é de 95%.O instituto perguntou aos eleitores contrários à reeleição de Lula os motivos dessa posição. A questão foi espontânea, isto é, sem opções pré-definidas, e permitiu respostas múltiplas.A principal razão para rejeitar a reeleição de Lula é a insatisfação com seu governo, apontada por 36%.Outros 20% justificam a posição alegando que o petista é "corrupto, ladrão ou desonesto".Já 17% mencionam a idade avançada do presidente.Outros motivos citados por quem rejeita Lula em 2026 incluem o fato de ele já ter tido sua chance (11%) e o aumento de impostos (5%).O Ipec revela que a idade é o principal motivo para eleitores de Lula em 2022 não apoiarem sua reeleição. Entre os que votaram nele, mas não querem que ele tente um novo mandato, 31% citam seus 79 anos.Nesse grupo, 27% dizem que ele não deveria se reeleger porque não está fazendo um bom trabalho, e 14% porque deveria dar espaço a novas lideranças.