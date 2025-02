"Se eu estiver legal e achar que posso ser candidato, eu posso ser candidato", diz Lula sobre 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu a possibilidade de disputar a reeleição em 2026, mas condicionou a decisão à sua saúde. O petista, que tem 79 anos, disse que, "se eu estiver legal e achar que posso ser candidato, eu posso ser candidato"."Se eu vou ser candidato ou não em 2026, tem uma discussão com muitos partidos políticos, com a sociedade brasileira. Eu tenho 79 anos, tenho que ter consciência comigo mesmo, não posso mentir para ninguém, e muito menos pra mim", afirmou Lula em à Rádio Clube do Pará nesta sexta-feira, 14."Se eu estiver com 100% de saúde, se eu tiver com a energia que eu tenho hoje, inclusive de cabeça limpa. Sabe por quê? Eu caí um tombo em outubro de 2024, machuquei a cabeça, e eu fiz um tratamento, limpei a cabeça. Tirei tudo o que era bobagem que tinha na cabeça, só ficou coisa boa agora e pensamento positivo. Então, é esse país que a gente vai discutir em 2026. Se eu estiver legal e achar que posso ser candidato, eu posso ser candidato, mas não é minha prioridade agora", completou. Na resposta, o presidente ponderou ser "muito cedo" para falar sobre o próximo pleito eleitoral.