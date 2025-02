Sebastião Melo será 1º vice-presidente da FNP, com Eduardo Paes na presidência

Líderes municipais se reuniram em Brasília nesta terça-feira (11) e escolheram, por consenso, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), para presidir a Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas de abril de 2025 a abril de 2027. O chefe do Executivo de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), foi convidado pelo carioca para ser o 1º vice-presidente da FNP. Eles devem tomar posse durante a 87ª Reunião Geral da FNP, marcada para os dias 7 e 8 de abril de 2025, na capital federal.



Paes sucederá o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), no cargo. Além de Melo, foram escolhidos para a executiva da FNP o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), e de Recife, João Campos (PSB).

Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas



No caso do prefeito de Porto Alegre, Melo aproveitou a viagem para realizar outras agendas relacionadas a investimentos para a Capital, iniciativas do Programa de Aceleração e Crescimento (PAC), a busca pelo encaminhamento de emendas parlamentares para obras de ampliação do Hospital de Pronto Socorro (HPS), além de debater questões sobre segurança pública, reforma tributária e desastres climáticos. Os gestores foram a Brasília para participar do, promovido pelo governo federal e que tem a meta aproximar ministérios e órgãos governamentais dos municípios para facilitar o acesso a informações essenciais, ferramentas e recursos voltados aos novos gestores.No caso do prefeito de Porto Alegre,relacionadas a investimentos para a Capital, iniciativas do Programa de Aceleração e Crescimento (PAC), a busca pelo encaminhamento de emendas parlamentares para obras de ampliação do Hospital de Pronto Socorro (HPS), além de debater questões sobre segurança pública, reforma tributária e desastres climáticos.

A FNP é uma entidade municipalista nacional que reúne prefeitos de todas as capitas brasileiros e dos municípios com mais de 80 mil habitantes. Tem o objetivo de zelar pelo princípio constitucional da autonomia municipal, visando garantir a participação plena dos municípios no pacto federativo.