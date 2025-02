Assembleia define presidentes de comissões para próximos dois anos

Na abertura dos trabalhos deste ano, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Pepe Vargas (PT), instalou nesta terça-feira (11) as comissões permanentes e deu posse aos seus respectivos integrantes , que irão compor os grupos de 2025 até 31 de janeiro de 2027. A instalação dos colegiados ocorreu após o governador Eduardo Leite (PSDB) comparecer à casa para deixar uma mensagem aos parlamentares. Os presidentes e vice-presidentes das comissões foram definidos por acordo pluripartidário . Na solenidade, o presidente Pepe Vargas cumprimentou os integrantes: "Quero desejar a todos os deputados e deputadas empossadas um bom trabalho. Desejar aos presidentes e vices empossados uma gestão profícua desde já, seja nos processos legislativos que estarão em apreciação em cada comissão e também nas audiências públicas e temas de relevância que cada comissão tem como mister no seu trabalho".

Presidentes e vices das comissões permanentes da Assembleia:

Comissão de Constituição e Justiça



Presidente - Frederico Antunes (PP)



Vice-presidente - Professor Bonatto (PSDB)



Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle



Presidente - Edivilson Brum (MDB)



Vice-presidente - Rafael Braga (MDB)





Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado



Presidente - Leonel Radde (PT)



Vice-presidente - Stela Farias (PT)





Comissão de Cidadania e Direitos Humanos



Presidente - Adão Pretto Filho (PT)



Vice-presidente - Laura Sito (PT)







Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo



Presidente - Zé Nunes (PT)



Vice-presidente - Luciano Silveira (MDB)





Comissão de Assuntos Municipais



Presidente - Joel Wilhelm (PP)



Vice-presidente - Adolfo Brito (PP)





Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia



Presidente - Patrícia Alba (MDB)



Vice-presidente - Sofia Cavedon (PT)





Comissão de Saúde e Meio Ambiente



Presidente - Neri, o Carteiro (PSDB)



Vice-presidente - Silvana Covatti (PP)







Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo



Presidente - Gustavo Victorino (Republicanos)



Vice-presidente - Rodrigo Lorenzoni (PL)







Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais



Presidente - Adriana Lara (PL)



Vice-presidente - Eliana Bayer (Republicanos)







Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Participação Legislativa Popular



Presidente - Airton Artus (PDT)



Vice-presidente - Dr. Thiago Duarte (União)