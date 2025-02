Com Melo em Brasília, Betina assume prefeitura de Porto Alegre pela primeira vez

vice-prefeita Betina Worm (PL) assumiu nesta segunda-feira (10) a prefeitura da Capital pela primeira vez desde que foi empossada, no início de janeiro. A transmissão do cargo ocorre enquanto Sebastião Melo (MDB) cumpre agendas em Brasília em um encontro nacional de prefeitos



Betina afirmou estar honrada e orgulhosa com a oportunidade de assumir a prefeitura de Porto Alegre. “Essa é a materialização máxima do que eu poderia querer em termos de importância dentro do Executivo”, disse. A tendência é que ela permaneça no cargo até terça-feira (11) e na quarta Melo retome os trabalhos. Primeira mulher eleita ao executivo de Porto Alegre, adesde que foi empossada, no início de janeiro. A transmissão do cargo ocorre enquantoem umcom o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Betina afirmou estar honrada e orgulhosa com a oportunidade de assumir a prefeitura de Porto Alegre. “Essa é a materialização máxima do que eu poderia querer em termos de importância dentro do Executivo”, disse. A tendência é que ela permaneça no cargo até terça-feira (11) e na quarta Melo retome os trabalhos.

Conforme a prefeita em exercício da Capital, as agendas nestes dois dias são de rotina e não se afastam de suas atribuições diárias na vice-prefeitura. “Tem muita coisa acontecendo e que demanda a mim, que tanto faz como vice ou como prefeita, são coisas que eu acompanho”, afirmou.



A vice-prefeitura é o primeiro cargo político eletivo de Betina, que se desligou do Exército no ano passado, onde atuava como médica-veterinária, para concorrer ao Paço Municipal na chapa liderada por Melo. Sobre isso, disse ter observado que o comando do Executivo é “complexo”, mas que neste pouco mais de um mês na prefeitura avalia a experiência como positiva. Para ela, é diferente o acompanhamento dos processos e entregas da gestão para o cidadão e para quem faz parte do governo.

“Ao mesmo tempo a gente fica, como cidadão e vendo a ótica do cidadão, que quer que as coisa aconteçam de forma rápida, e vendo também o quão moroso é a gente ter que ver todas as fases sendo cumpridas. As coisas vão sendo levadas com a máxima urgência que elas merecem, mas estamos sempre atentos à parte legal”, disse, em referência aos trabalhos sendo realizados para o encaminhamento dos recursos oriundos de diversos financiamentos, internacionais e nacionais, conquistados pela prefeitura.



Sobre os empréstimos, Betina avaliou que, se bem executados, podem “transformar Porto Alegre”. Ela destaca as ações de prevenção contra cheias, mas também investimentos em urbanismo e transporte. A prefeita em exercício pondera, porém, que as entregas devem demorar para serem observadas pela população.



“Provavelmente, o ano de 2025 vai ser voltado, basicamente, para a parte de projetos, planejamento e formulação de um cronograma de execução”, afirmou Betina.



O prefeito Sebastião Melo viajou a Brasília para debater temas avaliados como estratégicos para Porto Alegre, como investimentos em infraestrutura, habitação e mobilidade urbana, além de iniciativas como o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) e o PAC Transportes.