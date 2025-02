Ex-vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes prepara filiação ao Novo

O ex-vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes (sem partido, 2021-2024), está acertando sua filiação ao partido Novo. Seu objetivo é o de auxiliar na formação de uma coligação entre os partidos de centro e direita para a disputa ao governo gaúcho e, se possível, concorrer a cargos legislativos. Gomes não ingressou em nenhuma sigla desde que deixou o PL em março passado, durante a janela partidária, quando decidiu que não concorreria novamente como vice de Sebastião Melo (MDB).

Embora não seja ainda uma certeza, visto que ainda não houve a assinatura da ficha de filiação, Gomes considera que os diálogos estão bastante avançados e devem se concretizar em breve. "É uma coisa muito natural para mim estar perto do Novo, por posicionamento, por ideologia e pelos amigos que tenho lá. Essa é uma conversa que a gente tem feito olhando para 2026, pensando os cenários que podem acontecer. De uma forma ou de outra quero ajudar a fazer liberalismo onde estiver e da forma como puder", explicou.

"Ainda não tem uma data de filiação ou de apresentação dele no Novo, mas já está confirmado e sempre se colocou à disposição para ajudar e colaborar com o Novo para o que for preciso", complementa o presidente estadual da sigla, Marcelo Slaviero. Os diálogos entre as partes, de acordo com ele, iniciaram assim que Gomes anunciou sua saída do PL.

O desejo de Gomes é o de disputar cargos eletivos a nível estadual ou federal no Legislativo. Ao longo dos próximos dois anos, uma construção partidária deverá definir se ele concorrerá à Assembleia Legislativa ou ao Congresso Federal. A disputa ao Senado, de acordo com Slaviero, deverá ficar a cargo do hoje deputado federal Marcel Van Hattem (Novo).

Outra intenção da sigla é a de unir os partidos de centro e direita em torno de uma mesma chapa na disputa ao Piratini e Gomes deverá auxiliar nesse sentido. "Eu acho que em Porto Alegre funcionou uma coalizão entre uma candidatura posicionada ao centro, com Melo, e que agregou uma visão liberal como projeto de gestão. Acredito que o caminho para o Rio Grande do Sul é na mesma linha. É algo que possa ter uma agenda liberal numa coalizão que não seja exclusivamente de um só campo político, de um partido e de um projeto único, mas que seja uma construção", avalia o ex-vice-prefeito.