Jamais mandarei projeto ao Congresso sem antes ouvir as lideranças dos partidos, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não mandará nenhum projeto à Câmara ou ao Senado sem que haja "anuência" dos líderes e da cúpula das duas Casas do Congresso. A declaração foi dada ao lado de Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), novos presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente, em um aceno do chefe do Poder Executivo aos parlamentares eleitos no último sábado, dia 1º.

"Jamais enviaremos um projeto sem a anuência daqueles que trabalham para que as coisas deem certo no Brasil. Estarei torcendo para o sucesso de vocês, porque o sucesso de vocês será o sucesso meu e do Brasil", disse.



Lula disse, ainda, que a fotografia ao lado dos dois é um "compromisso com a democracia". Implicitamente, criticou pessoas que "não querem entender a necessidade da convivência democrática".



"Comunicar que essa fotografia de hoje é um compromisso com a democracia que firmamos há muito tempo. Quando fui candidato, disse que um dos motivos é que queria trazer o País à normalidade, que é a convivência pacífica e tranquila dos Poderes, o Executivo, Legislativo e Judiciário. Cada um sabendo a tarefa que tem", afirmou.



O presidente da República disse que Motta e Alcolumbre "não terão problema na relação política com o Poder Executivo".

"Jamais mandarei ao Senado ou Câmara um projeto que seja de interesse pessoal do Lula ou de um partido. Todos os projetos que enviaremos serão de interesse vital para o povo brasileiro. Estou convencido que daqui a dois anos quando estivermos fazendo o julgamento do meu mandato e dos dois, vamos poder com muito orgulho notar que a democracia foi restabelecida na sua plenitude no nosso País. Tenho certeza de que nossa convivência será exemplo para o futuro e para aqueles que hoje fazem parte do presente e não querem entender a necessidade da convivência democrática", declarou.