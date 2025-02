Portinho diz que Alcolumbre é o 'candidato do PL' e pede que senadores da sigla sigam Bolsonaro

O líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), chamou o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) de "candidato do PL" à presidência do Senado. Também afirmou que a aliança com Alcolumbre foi fechada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele chamou de "maior líder da direita que esse País já viu".

"O Brasil agradece aos dois mandatos que vossa excelência (Rodrigo Pacheco) teve. Quero me dirigir ao candidato do PL, o senador Davi Alcolumbre. O PL tem um líder e ele se chama Jair Messias Bolsonaro, o maior líder da direita que esse País já viu. E todas as conversas que nos levaram à composição para indicação do candidato Davi Alcolumbre foram conduzidas pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas, de forma democrática, levamos à bancada, que, por amplíssima maioria, decidiu acompanhar seu líder, Jair Bolsonaro", afirmou Portinho

O líder da bancada comemorou o fato de que o PL voltará a ter cargos na Mesa Diretora e em presidências de comissões permanentes. Nos últimos dois anos, por ter lançado candidato contra Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o PL ficou de fora da divisão dos principais cargos na Casa.

O PL vai indicar o primeiro vice-presidente do Senado (será o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins) e os presidentes das comissões de Segurança Pública e de Infraestrutura. "Quero dizer a todos da bancada do PL. Sigam o presidente Jair Bolsonaro na sua indicação, como eu como líder farei", afirmou Portinho.

O recado foi ao senador Marcos Pontes (PL-SP), que mesmo após o pedido de Bolsonaro, não retirou sua candidatura. No jargão legislativo, Pontes é um "candidato avulso", que não tem o apoio do próprio partido.