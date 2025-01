Comitiva do governo do Estado visita órgãos de prevenção a desastres nos Estados Unidos

Neste sábado (25), uma comitiva do governo estadual, liderada pelo vice-governador Gabriel Souza, embarca rumo à Atlanta (Estados Unidos) para uma missão que tem como objetivo aprimorar protocolos de gestão de emergências e desastres no Estado, após a tragédia climática ocorrida no Rio Grande do Sul, em maio de 2024. O grupo irá realizar uma série de visitas a órgãos e departamentos de resposta a catástrofes, e, ao final da semana, ainda terá compromissos oficiais em Tallahassee, na Flórida.

Segundo Souza, a ideia é ter uma cooperação internacional com os americanos. "Aquela região dos Estados Unidos é muito frequentemente atingida por desastres climáticos, entre os quais ciclones, furacões, entre outros; e, naturalmente, tem um histórico no sentido de preparação, enfrentamento e mitigação desses danos", destaca o vice-governador.

Também participam da missão o chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, o subchefe de Proteção e Defesa Civil, coronel Santiago Soares Dias de Castro, o subcomandante-geral da Brigada Militar, coronel Douglas da Rosa Soares, subcomandante-geral dos Bombeiros Militares, coronel Ricardo Mattei Santos, a diretora do Departamento de Gestão dos Hospitais Públicos do Estado do RS, Maria Letícia Ikeda, o diretor da Vigilância da Saúde Pública, Marcelo Jostmeier Vallandro, a chefe-adjunta da Divisão de Urgência e Emergência, Tatiane da Costa Lima e assessores técnicos. A comitiva retorna ao Rio Grande do Sul no dia 2 de fevereiro.

A primeira agenda da comitiva é um encontro com o cônsul-geral do Brasil em Atlanta, Andreucci Neto. Após, o grupo irá visitar a Cruz Vermelha de Atlanta e a Agência Federal de Gestão de Emergência dos Estados Unidos (Fema – Federal Emergency Management Agency). "A Fema, inclusive, cooperou conosco, durante as enchentes do ano passado", observa Souza. "Esta vai ser uma importante oportunidade para que possamos tratar esses temas – junto com os agentes da Defesa Civil, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Estadual de Saúde que estão nos acompanhando – para caso, no futuro, eventualmente, viermos novamente a ser atingidos por algo parecido, tenhamos melhores condições, utilizando, inclusive, boas práticas internacionais de um país que sabidamente tem uma boa experiência nesse assunto."

A Fema é uma agência do governo dos Estados Unidos cujo objetivo principal é coordenar as respostas a desastres e que superem os recursos das autoridades locais e do Estado. Em alguns aspectos, é uma estrutura similar ao Sistema de Proteção e Defesa Civil brasileiro.

Ainda em Atlanta, estão agendadas visitas ao Serviço de Segurança Diplomática (DSS) e à Feira Internacional IPPE 2025, maior exposição anual do mundo de tecnologia, equipamentos, suprimentos e serviços usados na produção e processamento de ovos, carne, aves e ração.



Já na Flórida, o grupo visitará a Divisão de Gerenciamento de Emergências (EOC – Emergency Operations Center), órgão americano de resposta a desastres com experiência em eventos adversos de grande potencial destrutivo comuns àquela localidade, como os furacões. A expertise na gestão de riscos de desastres poderá ser replicada no projeto do Centro Estadual de Proteção e Defesa Civil (iniciativa que o Estado pretende implementar), e outras ações de capacitação e melhorias da Defesa Civil gaúcha.



