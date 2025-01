MDB celebrará 95 anos de Pedro Simon em Capão da Canoa

O aniversário de 95 anos do ex-senador e ex-governador gaúcho Pedro Simon, um dos principais líderes do MDB no Estado, será celebrado no dia 31 de janeiro, em Capão da Canoa. O evento é organizado pelo presidente do partido no RS, deputado estadual Vilmar Zanchin.

O encontro também será um marco para o início das atividades partidárias da sigla neste ano. Segundo Zanchin, em breve a executiva convocará os membros do Diretório Estadual para organizar a agenda de 2025, que inclui série de encontros macrorregionais para traçar as estratégias para as eleições de 2026.

"Simon é o nosso norte, a nossa força, a nossa inspiração. Nenhuma homeanagem seria suficiente para agradecer por tudo o que ele fez pelo Rio Grande e pelo Brasil. E reunir os nossos correligionários para comemorar esse marco, 95 anos do nosso senador, nos fortalece para os novos desafios", disse Zanchin.