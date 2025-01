Deputado Adolfo Brito assume o governo do Estado interinamente

Na manhã desta terça-feira (14), o atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito (PP), assumiu o governo do Rio Grande do Sul interinamente, em uma prática realizada tradicionalmente a cada ano no Estado, durante as férias do governador Eduardo Leite (PSDB) e de seu vice, Gabriel Souza (MDB). Brito ficará na chefia do Rio Grande do Sul até quinta-feira (16), quando Leite retorna ao cargo.



A transmissão do cargo ocorreu em evento no Palácio Piratini e foi conduzida por Gabriel Souza, que estava cumprindo as funções de governador do RS interinamente. Em seu discurso, Souza agradeceu ao deputado e afirmou que o ato “demonstrou concretamente o grau de republicanismo com que se trata a relação dos poderes no Estado”.

Emocionado, Brito relembrou o passado em sua fala. “Depois de engraxar sapato, carregar mala, entregar jornal, estou aqui como governador do Rio Grande do Sul”, contou. Em seus dois dias de mandato, sua agenda terá foco nos debates sobre irrigação e reserva de água, temáticas que o acompanha há anos. Durante seu primeiro dia de governo, Brito se reunirá com lideranças ligadas ao tema. Na quarta-feira (15), o governador interino e alguns dos secretários estaduais estabelecerão o governo na Centro-Serra, se reunindo com as prefeituras dos municípios da região. A expectativa é debater projetos e reivindicações das comunidades, como a reconstrução da ERS 400, que liga Candelária a Sobradinho.



Ao longo de seu mandato na Assembleia Legislativa, Brito tem se dedicado a colher depoimentos e informações de produtores rurais do RS sobre a sua relação com a irrigação. “Pode-se dizer que a irrigação da água e a piscicultura já estão difundidas no Estado”, afirmou. No entanto, segundo o deputado, a legislação atrapalha a ampla adoção dessas medidas. “Precisamos destravar o processo para que a agricultura possa crescer, gerar emprego, renda e manter o jovem no interior”, disse.

“O objetivo é que o agricultor, mesmo em pequena propriedade, possa ter o seu açude, possa ter condições de armazenar água, para que, no momento em que precisar, ele possa acionar a irrigação”, pontuou Adolfo Brito.



Até o momento, mudanças na legislação foram feitas por meio de decretos estaduais. No fim do mês, o gabinete do deputado entregará um documento oficial compilando as informações recolhidas e propondo mudanças nas leis estaduais ligadas à temática, que deverão passar por votação na Assembleia Legislativa.