Divulgado novo cronograma do processo seletivo para contratação de servidores temporários no RS 

Foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (10) o cronograma atualizado do processo seletivo para a contratação de 2.052 servidores temporários destinados à Administração Direta do Poder Executivo do Rio Grande do Sul. As datas foram ajustadas após a suspensão da liminar que impedia a continuidade da seleção.Entre as atualizações está a ampliação do prazo de convocação para conferência da documentação original, em local, data e horário informado quando do chamamento, e a previsão de publicação do resultado final no dia 13 de março de 2025.Confira aqui o cronograma atualizado.