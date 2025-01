Lula e Macron conversam sobre fim da checagem de fatos da Meta e defendem soberania dos países

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone nesta sexta-feira (10), com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre a decisão da Meta - dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp - de encerrar a checagem de fatos em suas plataformas nos Estados Unidos. Segundo o governo brasileiro, ambos consideraram "positivo" que Brasil e Europa trabalhem para impedir que a disseminação de fake news coloque em risco a soberania nacional.

Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que a conversa ocorreu por volta das 12h e durou cerca de 30 minutos. No telefonema, Lula elogiou as manifestações do governo francês sobre a decisão da Meta anunciada nesta semana.

"Eles, Lula e Macron, concordaram que liberdade de expressão não significa liberdade de espalhar mentiras, preconceitos e ofensas. Ambos consideraram positivo que Brasil e Europa sigam trabalhando juntos para impedir que a disseminação de 'fake news' coloque em risco a soberania dos países, a democracia e os direitos fundamentais de seus cidadãos", diz a nota.

De acordo com o governo brasileiro, Macron renovou o convite para que Lula faça, em junho, uma visita de Estado à França e compareça à Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos.