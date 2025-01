Haddad sobre PL da dívida dos estados: governo vai vetar o que impactar resultado primário

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta (9) que o governo deve vetar todos os pontos do PL de renegociação da dívida dos estados com a União que afetem o estoque desses passivos e tenham impacto no resultado primário do executivo federal. O ministro preferiu não dar exemplos e lembrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usará todo o prazo para sancionar a proposta, que precisa ser avalizada até a próxima segunda-feira (13).