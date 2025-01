Vereador propõe homenagem a Fernanda Torres na Câmara de Porto Alegre

vereador Roberto Robaina (PSOL) a propor duas homenagens a Fernanda: o título de Cidadã de Porto Alegre e o Troféu Câmara Municipal.



No longa-metragem, a atriz interpreta Eunice Paiva, esposa do deputado federal Rubens Paiva, que, além de perder seu mandato, foi torturado e morto durante a ditadura militar. Ao longo da narrativa, é retratada a luta de Eunice para permanecer a família unida durante o desaparecimento de Rubens e para obter sua certidão de óbito. Embora o deputado tenha sido morto em 1971, o documento apenas foi conquistado em 1996. Fernanda Torres se tornou no domingo (05) a primeira brasileira a ser premiada como melhor atriz em drama no Globo de Ouro. A honraria foi motivada por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. A conquista motivou o vereador Roberto Robaina (PSOL) a propor duas homenagens a Fernanda: o título de Cidadã de Porto Alegre e o Troféu Câmara Municipal.



Conforme sustenta Robaina, a capital gaúcha fez parte da batalha de Eunice para comprovar o assassinato do marido. Afinal, em 2012 foram encontrados no acervo pessoal do coronel da reserva Júlio Miguel Molinas Dias os documentos que comprovavam a entrada de Rubens Paiva no DOI-Codi do Rio de Janeiro. O militar havia sido morto no bairro Chácara das Pedras, em Porto Alegre, no mesmo ano.



Tanto as relações de Eunice com o município quanto a sólida e reconhecida carreira de Fernanda Torres são citadas pelo parlamentar na justificativa das homenagens. “A arte tem, entre outras funções, o papel de relembrar da história e, neste caso especificamente, de nos estimular a não parar de combater reacionários e golpistas que atentam contra as liberdades democráticas”, complementa Robaina.



Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, uma proposta semelhante foi protocolada pela deputada Luciana Genro (PSOL). Lá, ela sugere a entrega da Medalha da 56ª Legislatura para a atriz. “Homenagear a Fernanda, que interpretou com tanta força e respeito a Eunice Paiva, é homenagear a luta de todas as famílias, inclusive a minha, que sofreram e ainda sofrem os horrores daquele período”, explicou a psolista.



Em ambas as casas legislativas, as proposições deverão passar por votação em plenário para serem aprovadas. Elas poderão entrar em pauta a partir de fevereiro, quando deputados estaduais e vereadores retornam do recesso parlamentar. Na Câmara Municipal, sessões extraordinárias foram convocadas durante o período exclusivamente para a apreciação de projetos encaminhados pelo Executivo.