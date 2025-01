Paulo Pimenta (PT) deixará comando da Secom do governo Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) optou por alterar o comando da Secretaria de Comunicação Social (Secom) nesta semana. O atual titular do cargo, ministro Paulo Pimenta (PT) deverá deixar o comando da pasta na próxima quinta-feira (9), quando sairá de férias. Em seu lugar, assumirá o publicitário Sidônio Palmeira, que atuou como marqueteiro na campanha vitoriosa de 2022.

“Sei que o Sidônio é uma pessoa que tem todas as qualidades necessárias para fazer um grande trabalho aqui na Secom. Nós já começamos o processo de transição das equipes, e o trabalho conjunto das equipes já a partir de hoje. Vamos construir essa caminhada conjunta até a semana que vem, quando deve ocorrer a formalização, a nomeação da transmissão de cargo do Sidônio", declarou o ministro.

A mudança já era esperada desde o mês de dezembro. À época, Lula começou a exercer críticas à comunicação do governo. Posteriormente, Pimenta havia comentado que via a possibilidade como algo natural. Durante o anúncio da decisão, o ministro considerou que o presidente havia escolhido Sidônio por considerar necessário colocar alguém na Comunicação com um "perfil diferente" do adotado até então.

c erimônia alusiva aos atos antidemocráticos que marcaram o dia 8 de janeiro de 202 3 A última missão de Pimenta à frente da Secom será a de acompanhar a, sete dias após a posse de Lula. Na ocasião, deverão ser entregues as obras e os objetos pertencentes às sedes dos três poderes e que precisaram passar por restauros por terem sido depredados.

De acordo com a Secom, o papel de Pimenta no governo deverá ser definido na próxima terça-feira (14), quando retornar de suas férias. Na ocasião, Sidônio também assumirá oficialmente a pasta.

Nos bastidores, circula a intenção do petista em disputar mais um cargo eletivo em 2026. Atualmente deputado federal licenciado para atuar como ministro, ele almeja alçar voos maiores. Uma das possibilidades é a de que busque o governo do Rio Grande do Sul, a outra é a de que tente uma das duas vagas disponíveis no Senado no próximo pleito.