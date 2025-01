Lula volta a despachar do Palácio do Planalto

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a despachar do Palácio do Planalto nesta segunda (6). A agenda mais importante da retomada da rotina após a recuperação foi com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os dois tiveram uma reunião de uma hora e meia na manhã desta segunda-feira para tratar do orçamento federal.