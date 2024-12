Gaúchos se despedem de Collares em velório no Palácio Piratini

As últimas despedidas e homenagens ao ex-governador Alceu Collares, que morreu aos 97 anos nessa terça-feira (24) após complicações de saúde, ocorrem em Porto Alegre, em meio ao céu cinzento e chuva fina no dia de Natal. O corpo do pedetista está sendo velado no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, no Centro da Capital.

Além de ter sido o primeiro negro a ocupar os cargos de governador do Rio Grande do Sul (1991-1995) e prefeito da Capital (primeiro prefeito da Capital na redemocratização do Brasil), também foi vereador e deputado em diversos mandatos.

Ele faleceu devido a complicações de uma pneumonia. Deixou a mulher, Neuza Canabarro, os dois filhos Antônio e Adriana e a enteada Celina Carvalho. "Perdi meu grande companheiro. Foram 40 anos de convivência e amor. Acompanhamos ele até o último momento. Ele morreu em paz", disse Neuza.

Segundo a filha Adriana Medeiros Collares, “apesar da longevidade, ele era um homem muito forte, um homem muito ativo, muito lúcido e tinha muito amor pela vida”, lamentou.

Sobre o caixão, foram depositadas as bandeiras do Rio Grande do Sul, do Grêmio, time do qual o político era torcedor, do Brasil e do PDT.

Em nome do Conselho de Governadores, a ex-chefe do executivo estadual Yeda Crusius, destacou o local escolhido para as últimas homenagens: “A gente sabe a importância simbólica que o Palácio Piratini tem para o povo gaúcho, não apenas a obra, mas quem o ocupa em nome do povo, e Colares fez isso muito bem”.

A biografia do pedetista foi marcada pela autenticidade. O também ex-governador Tarso Genro disse que Collares foi uma "figura extraordinária", com atuação marcante no período da ditadura e na retomada da democracia."É uma perda dolorosa, ele é uma figura exponencial da política brasileira, um grande gaúcho e foi um grande governador. Vai deixar muitas saudades entre nós", resumiu Tarso, que foi ao velório para reverenciar o político.

"O Alceu foi um dos homens mais autênticos da política do Rio Grande do Sul. Ele foi um homem simples, audacioso, posicionado na política", descreveu o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que também foi ao local render sua última homenagem.

Melo citou obras executadas pelo pedetista na Capital, como a duplicação da avenida Beira-Rio, a implantação da Via do Trabalhador, ligando o Extremo-Sul da Capital à Zona Leste, e o Ginásio Tesourinha, além dos Cieps, escolas em turno integral, para a Educação estadual.

"Em três anos, teve a capacidade de fazer um governo empreendedor", demarcou o atual prefeito, sobre a passagem de Collares no Paço Municipal. "O vendedor de laranja de Bagé chega a governador do Estado e deixou as suas marcas", completou Melo.

Além de políticos e familiares, representantes do povo e pessoas que trabalharam com Collares também fizeram questão de fazer suas despedidas e prestar apoio à família. É o caso de Ovídio Bertoldi, que atuou como segurança no período em que o político governou o RS. “Eu já o conhecia de Bagé, de onde eu venho e ficamos amigos. Costumava visitá-lo de vez em quando, e só guardo boas recordações dele”, resumiu o ex-funcionário.