Polícia Federal abre inquérito para investigar R$ 4,2 bi em emendas

De acordo com a TV Brasil, a Polícia Federal (PF) determinou nesta terça-feira (24) a abertura de um inquérito para investigar o caso da liberação de R$ 4,2 bilhões em emendas parlamentares. Na segunda-feira (23), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino suspendeu o pagamento das emendas e determinou também a instauração de inquérito.

Em agosto, Dino havia suspendido essas emendas por falta de transparência sobre os autores e o destino dos recursos, mas no início deste mês, ele liberou os pagamentos desde que seguissem as regras de transparência.



O partido PSOL entrou com o pedido de suspensão das emendas no STF, alegando que parte desse dinheiro foi encaminhado para Alagoas, estado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).