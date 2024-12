Saúde de Alceu Collares piorou nas últimas horas diz hospital

Segue em estado gravíssimo o ex-governador do Rio Grande do Sul Alceu Collares, de 97 anos. Ele está internado na CTI do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, desde a última segunda-feira (16), em função do agravamento de uma pneumonia.

No final da tarde desta segunda-feira (23), por meio de nota, o Hospital Mãe de Deus informou que o quadro de Collares se agravou nas últimas horas. O ex-governador segue internado na CTI, acompanhado pela equipe médica e familiares.

Confira na íntegra o boletim médico de Alceu Collares às 18h:



O paciente Alceu de Deus Collares, 97 anos, permanece em estado gravíssimo. Seu quadro clínico vem se agravando nas últimas horas. Ele está internado no CTI do Hospital Mãe de Deus sob cuidados da equipe médica e sendo acompanhado pelos familiares.



Porto Alegre, 18h do dia 23/12/2024.



Daniel Souto Silveira - Coordenador do Serviço de Cardiologia

Euler Manenti - Diretor Médico