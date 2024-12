Internado na CTI do Hospital Mãe de Deus, quadro de saúde de Alceu Collares se agrava

O ex-governador do Rio Grande do Sul, Alceu Collares, de 97 anos, está internado na CTI do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Collares foi internado na última segunda-feira (16), em função do agravamento de uma pneumonia.

Nesta segunda-feira (23), por meio de nota, o Hospital Mãe de Deus informou que o quadro de Collares se agravou. O ex-governador segue internado na CTI, acompanhado pela equipe médica e familiares.

Confira na íntegra o boletim médico de Alceu Collares:



O estado clínico do paciente Alceu de Deus Collares, 97 anos, se agravou nas últimas horas. Às 10h desta segunda-feira {23), ele permanece internado no CTI do Hospital Mãe de Deus sob cuidados da equipe médica e sendo acompanhado pelos familiares.



Porto Alegre, 23/12/2024.



Daniel Souto Silveira - Coordenador do Serviço de Cardiologia

Euler Manenti - Diretor Médico